GROSSETO – Oltre 100 tesserati si sono recati questa mattina presso la sede provinciale della Lega, in via Ferrucci a Grosseto, per partecipare ai congressi delle sezioni intercomunali. A presiedere i lavori congressuali è stata l’onorevole Tiziana Nisini, in qualità di presidente dei Congressi.

“L’affluenza registrata e il clima di coesione che ha caratterizzato tutta la mattinata rappresentano un segnale forte e incoraggiante – dichiara il commissario provinciale della Lega Andrea Maule -. Un momento autentico di partecipazione democratica, che testimonia il radicamento della Lega sul territorio e la volontà dei militanti di contribuire in prima persona al percorso politico del movimento. I quattro Segretari di Sezione sono stati eletti per acclamazione, all’unanimità dei presenti, così come i membri dei rispettivi direttivi, scelti senza alcun indugio dai congressisti. Un risultato che conferma la compattezza e la chiarezza del progetto politico della Lega maremmana”.

Con la giornata odierna si completa l’iter di rinnovo delle quattro sezioni intercomunali.

Il percorso congressuale proseguirà a breve con la convocazione del Congresso provinciale, che porterà all’elezione del nuovo segretario e del direttivo della Lega Grosseto.

Esito dei congressi di sezione

Sezione Grosseto

Segretario: Riccardo Megale

Direttivo: Arturo Bartoletti, Gino Tornusciolo, Luca Grisanti, Sara Minozzi, Simona Bertelli, Stefano Rispi

Sezione Amiata

Segretario: Gilberto Alviani

Direttivo: Alberto Lazzeretti, Luca Jacopo Salvadori

Sezione Alta Maremma

Segretario: Paolo Pazzagli

Direttivo: Roberto Vegni, Patrizia Cagneschi, Franca Gramola

Sezione Colline dell’Albegna

Segretario: Walter Capitani

Direttivo: Marco Noferi, Alexandru Atodiresei

La Lega Grosseto esprime “soddisfazione per il successo dei congressi e per il rinnovato slancio politico che, grazie al contributo dei militanti e dei neoeletti dirigenti, accompagnerà il movimento nelle prossime sfide elettorali e amministrative”.