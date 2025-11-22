GROSSETO – L’istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto, tramite il suo centro ricerche Crisba, ha accolto la richiesta di supporto giunta da alcuni ricercatori del dipartimento Dafne dell’Università degli Studi della Tuscia, colpita da un disastroso incendio lo scorso 4 giugno.

L’istituto ha dato ospitalità ai ricercatori del Dafne, mettendo a disposizione laboratori per colture in vitro e la camera di crescita per la micropropagazione. Così facendo è stato messo in salvo materiale vegetale dall’inestimabile valore scientifico, cui afferiscono genotipi brevettati di kiwi e una popolazione segregante di circa 120 genotipi di olivo derivanti da incroci.

Il Leopoldo di Lorena è stato fra i primi istituti superiori in Italia ad inaugurare un laboratorio di micropropagazione per la didattica nel lontano 1988, tecnica che consente la rapida propagazione delle piante in laboratorio in condizioni di sterilità. Negli ultimi quindici anni questa tecnologia è stata affidata al Crisba, il proprio centro ricerche, che la utilizza sia per coltivare centinaia di specie ornamentali di particolare pregio, sia per portare avanti programmi di conservazione della biodiversità locale. Fra quelli più significativi, svolti con gli studenti, si hanno la tutela delle orchidee terrestri, delle specie vegetali endemiche rare della Maremma e di alcune varietà autoctone di patata toscana a rischio di estinzione.

Questo bagaglio di competenze e le relative strumentazioni scientifiche coinvolte, fra cui una moderna camera di crescita con luci a Led e controllo automatico della temperatura, sono state cruciali anche per offrire assistenza al dipartimento dell’Università degli Studi della Tuscia. L’incendio che l’ha colpita ha reso infatti temporaneamente inagibili i laboratori e le camere di coltivazione, mettendo così a rischio le preziose collezioni vegetali, che necessitano invece di costanti operazioni di laboratorio e di accrescimento indoor per la propria sopravvivenza.

La collaborazione fra Unitus e l’istituto agrario grossetano ha radici profonde, sono infatti molti gli studenti che da Grosseto scelgono l’ateneo viterbese per il proseguo dei propri studi, così come sono altrettanti gli studenti universitari della Tuscia che al Crisba svolgono tirocini e tesi di laurea, grazie anche alle diverse sperimentazioni che il centro ricerche ha all’attivo proprio con il Dafne. Questo ultimo capitolo rafforza il sodalizio fra le due realtà e dimostra ancora una volta il ruolo centrale del Leopoldo di Lorena nella formazione e nella innovazione in ambito agrario.