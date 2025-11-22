GROSSETO – E’ amara la nona di campionato dell’Atlante, che incassa il secondo ko di fila per mano del Pordenone, per il definivo 2-4 sul parquet amico della Bombonera.
Buon inizio dei locali col vantaggio di Yamoul, cui risponde Minatel all’11’. A inizio ripresa ancora Minatel porta avanti i suoi ed un minuto dopo arriva il 3-1 di Koren. I grossetani cercano di riordinare le idee e al 16′ Telesca azzecca il gol che riapre il match, ma il risultato cambia ancora a favore degli ospiti con Stendler, allo scadere.
Il quintetto di mister D’Urso rimane in zona playoff al quarto posto, agganciato proprio dai friulani.
ATLANTE GROSSETO: Yaghoubian, Augustin, Gianneschi, Mariani, Mesa Maldonado, Schettino, Telesca, Ugas, Tepas, Vasile, Chisci, Fahd. All. D’Urso.
PORDENONE: Vascello, Koren, Grzelj, Morton, Stendler, Leo, Mikla, Della Bianca, Minatel, Zanolin, Catto, Langella. All. Hrvatin.
ARBITRI: Giaquinto di Ostia Lido e Galanti di Pescara; cronometrista Muto di Grosseto.
MARCATORI: 3′ Yamoul, 11′ e 1′ st Minatel, 2′ st Koren, 16′ st Telesca, 19′ st Stendler.
NOTE: ammoniti Stendler, Yamoul, Minatel, Ugas.