GROSSETO – Sempre più interessante l’avventura di campionato del Grifone capolista, che dopo il poker esterno nel derby maremmano si prepara ora al duello con la rivale storica Siena, per la tredicesima di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). Una sfida che vedrà al Carlo Zecchini circa duemila supporter locali in attesa degli ospiti, per un tifo che si preannuncia animato e folkloristico e che ha seguito gli allenamenti dei loro beniamini con attaccamento e calore. Dieci i punti di gap con i bianconeri, attualmente sesti e dotati di un attacco che ha prodotto la metà di reti rispetto a quello biancorosso, ma anche di una difesa più solida – la migliore del girone.

“Domenica scorsa abbiamo dimostrato che possiamo giocare in una maniera o in un’altra e credo sia la nostra forza – ha detto mister Indiani – è giusto e obbligatorio andare alla ricerca di strade nuove. Che Siena mi aspetto? Non credo che l’ultima sconfitta c’entri nulla, è in un periodo in cui non gli stanno girando bene le cose, in casa del Prato meritava di vincere ampiamente, la sconfitta col Foligno non ci stava. Fino a quattro domeniche fa era in testa a pari punti con noi, quattro domeniche, non dieci. Però il valore della squadra e del gioco rimangono inalterati. E’ un Siena aggressivo, molto pericoloso. Partita difficilissima”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Italiano, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli, Sartorelli e Tognetti.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 13esima giornata del girone E:

Montevarchi-Vivialtoteveresansepolcro (Riglia, Ercolano)

Foligno-Ghiviborgo (Matteo, Sala Consilina)

Orvietana-Poggibonsi (Battistini, Lanciano)

Camaiore-Follonica Gavorrano (Graziano, Rossano)

San Donato Tavarnelle-Cannara (Macrina, Reggio Calabria)

Seravezza-Prato (Carluccio, L’Aquila)

Sporting Trestina-Terranuova Traiana (Burattini, Roma 1)

Tau-Scandicci (Molinaro, Lamezia Terme)

Grosseto-Siena (Ammannati, Firenze)

La classifica:

Grosseto 31 punti; Tau Altopascio 26; Seravezza 24; Foligno 23; Prato 22; Ghiviborgo, Siena, San Donato Tavarnelle 21; Prato 19; Terranuova Traiana, Sporting Trestina 15; Scandicci, Aquila Montevarchi 13; Follonica Gavorrano, Orvietana 11; Cannara, Sansepolcro 10; Camaiore 9; Poggibonsi 3.