GROSSETO – È stato rimpatriato un cittadino straniero con numerosi precedenti per reati contro la persona, nell’ambito delle attività di contrasto all’irregolarità condotte dalla Questura di Grosseto. L’uomo è stato espulso e accompagnato nel Paese di origine dopo gli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione nella giornata di giovedì, 20 novembre.

L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio costante che, negli ultimi mesi, ha visto un’intensa attività da parte della terza sezione “Esecuzione provvedimenti amministrativi” della Questura. Dal mese di luglio a oggi, infatti, sono 54 i provvedimenti di espulsione eseguiti sulla base delle decisioni del Prefetto.

Nel dettaglio:

20 espulsioni sono state effettuate con rimpatrio diretto nel Paese di origine;

8 provvedimenti sono stati eseguiti tramite misure alternative al trattenimento nei Cpr, con prescrizioni e obblighi stabiliti in attesa del rimpatrio;

6 accompagnamenti hanno portato al trasferimento in Centri di Permanenza per i Rimpatri, preludio all’allontanamento dal territorio nazionale.

«Numeri che testimoniano l’impegno crescente della Questura nel controllo del territorio provinciale e nell’applicazione rigorosa della normativa sull’immigrazione. L’Ufficio Immigrazione continua a operare quotidianamente per individuare cittadini stranieri irregolari, verificare le singole posizioni e dare esecuzione ai provvedimenti previsti, assicurando controlli mirati e tempestivi».