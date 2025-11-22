MONTE ARGENTARIO – Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco di Orbetello è intervenuta in località Terra Rossa, nel comune di Monte Argentario, per il recupero di un cane da caccia impegnato in una battuta al cinghiale.

L’animale era precipitato per circa 10 metri lungo una scarpata particolarmente ripida, rimanendo bloccato senza possibilità di risalire in autonomia.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il cane utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e, dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno riportato in zona sicura. L’animale è risultato incolume ed è stato riconsegnato al proprietario.