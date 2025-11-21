FOLLONICA – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Follonica. Su disposizione del presidente Aloisi è stato convocato per venerdì 28 novembre alle 14:30 in presenza nella sala consiliare.

Di seguito l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

2. Domanda d’attualità – Effetti della normativa “Salva casa” sul territorio comunale trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri, Pecorini, Stella, Betti e Ciompi

3. Domanda d’attualità – “Ciclovia tirrenica e quartieri costieri” trasmessa dal consigliere comunale Giacomo Manni.

4. Domanda d’attualità – “Educazione ambientale” trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri, Pecorini, Stella, Betti e Ciompi

5. Domanda d’attualità – “Direzione musei” trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri, Pecorini, Stella, Betti e Ciompi

6. Domanda d’attualità – “Posizione del comune di Follonica in merito alla tassa di soggiorno e alle scelte del governo” trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri, Pecorini, Stella, Betti e Ciompi

7. Domanda d’attualità– “Mancata emissione di ordinanza di chiusura delle scuole nonostante l’inagibilità” trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri, Pecorini, Stella, Betti e Ciompi

8. Domanda d’attualità – “Approvazione della programmazione lirica 2025/2026 e coerenza con la strategia turistica d’ambito” trasmessa da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri, Pecorini, Stella, Betti e Ciompi

9. Proposta 68 – riconoscimento debiti fuori bilancio

10. Proposta 70 – ratifica della deliberazione di giunta comunale 312 del 06 novembre 2025, avente ad oggetto: bilancio di previsione 2025-2027 – variazione urgente necessaria per dare avvio al procedimento di appalto relativo ai progetti Pnrr per la transizione al digitale

11. proposta 73 – variazione 3 al programma triennale opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025

12. Proposta 72 – variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027

13. Odg “Adesione del Comune alla disability card europea, promozione dell’ accessibilità territoriale e riconoscimento di priorità anche per i turisti” trasmesso da parte dei consiglieri e consigliere Giorgieri, Pecorini, Stella, Betti e Ciompi.

Si potrà seguire la seduta anche in streaming accedendo al canale youtube del comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams