Foto di repertorio

CAPALBIO – Un altro incidente stradale sull’Aurelia ieri sera all’altezza di Capalbio. Lo scontro ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante.

L’allarme è scattato alle 18.56, quando la centrale operativa del 118 Asl Tse ha ricevuto la richiesta di intervento. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Capalbio, che hanno prestato le prime cure alle due persone rimaste ferite: una giovane di 20 anni e un’altra donna di 58. Entrambi sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello fortunatamente nessuna è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di ricostruzione. L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della statale, ha provocato rallentamenti alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi.