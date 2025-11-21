ORBETELLO – «Dai primi giorni della prossima settimana riprenderanno le attività all’interno del palazzetto dello sport di Orbetello» a farlo sapere il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi.

«Tra martedì e mercoledì – dettaglia il consigliere Berardi – le attività all’interno del Palazzetto dello sport riprenderanno ufficialmente, sia quelle degli atleti delle società sportive del territorio che quelle degli studenti. Nel corso dei mesi, comunque, è stata nostra cura tenere informati gli interessati sullo stato di avanzamento dei lavori, durati più del previsto in quanto abbiamo deciso di intervenire anche sul parquet e sui controsoffitti».

Un intervento da mezzo milione di euro quello sul Palazzetto dello sport: «I lavori di manutenzione straordinaria – prosegue Berardi – sono stati finanziati da un mutuo a interessi zero, hanno interessato la copertura, che è stata riqualificata, è stata inoltre ripristinata l’acqua calda e l’impianto di riscaldamento è stato completamente sostituito . In corso d’opera, poi, è stato ripristinato e riparato il contro soffitto e la pavimentazione in parquet è stata rimessa a nuovo, per garantire una riqualificazione complessiva della struttura che, a pieno regime, ospita numerose associazioni sportive, molti studenti ed eventi».

«I lavori ora continueranno all’esterno – anticipa il consigliere – con la sostituzione degli intonaci deteriorati e la ritinteggiatura completa dello stabile. Un intervento che non pregiudicherà le attività all’interno, che potranno svolgersi regolarmente. Non solo, la manutenzione straordinaria del Palazzetto continuerà anche nel prossimo futuro per garantire una completa riqualificazione che mantenga la struttura efficiente e rispondente alle necessità di chi ne usufruisce, naturalmente con la massima attenzione volta a limitare i disagi per gli utenti».