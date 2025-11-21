MONTE AMIATA – Monte Amiata si è risvegliato questa mattina, venerdì 21 novembre, con una sorpresa attesa da molti: i primi fiocchi di neve della stagione.

(Foto: pagina Facebook Monte Amiata)

A immortalare lo spettacolo è stata la webcam del Prato delle Macinaie, che ha mostrato in diretta l’Amiata imbiancato da una leggera spolverata, sufficiente però a regalare un assaggio d’inverno e a far sognare gli appassionati della montagna.

Nonostante l’entusiasmo, per gli amanti dello sci ci sarà ancora da attendere: a prima nevicata ovviamente non è sufficiente per avviare gli impianti. La stagione sciistica entrerà nel vivo solo con accumuli più consistenti e temperature costantemente rigide, condizioni necessarie per preparare le piste in sicurezza.

Nel frattempo, la neve di oggi rappresenta un segnale incoraggiante e un assaggio dell’atmosfera che caratterizzerà i prossimi mesi. Un’immagine suggestiva, quella dell’Amiata imbiancato, che ricorda a residenti e turisti che l’inverno è ormai alle porte e che la montagna si sta preparando ad accogliere la nuova stagione.