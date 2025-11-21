SCARLINO – Fratelli d’Italia Scarlino afferma la necessità di una chiara comunicazione per la gestione dell’amministrazione Travison riguardo alla Piana di Scarlino. «Mentre si parla dell’arrivo dell’impianto Iren, i lavori di bonifica – già attesi da anni – risultano ancora prorogati».

«Abbiamo appreso dalla stampa che è stata chiesta una proroga per la scadenza dei lavori, senza dubbio riconosciuta. Ciò che denunciamo da anni è la mancanza di informazioni sul tema da parte dell’amministrazione. Di fronte a decisioni strategiche che incideranno sul futuro della nostra comunità, pretendiamo trasparenza totale. Per questo chiediamo al sindaco Travison di convocare un’assemblea pubblica nella quale spiegare ai cittadini come la bonifica interesserà quel territorio e chiarire quale ruolo ha il Comune nell’arrivo dell’impianto Iren. Oltre a questo, la giunta dovrebbe illustrare i possibili impatti ambientali e occupazionali, nonché rendere pubbliche tempistiche, documenti e valutazioni».

«I cittadini di Scarlino non meritano silenzi né mezze informazioni: meritano verità e partecipazione. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a difendere il territorio, chiedendo che la comunità tutta possa essere parte integrante del processo decisionale nel pieno rispetto del principio di participazione democratica».