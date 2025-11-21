GROSSETO – Ecco l’aggiornamento per il weekend nella provincia di Grosseto: sabato ci aspetta una giornata in prevalenza molto nuvolosa con qualche pioggia debole al mattino, mentre domenica sarà più stabile con cieli tra poco e parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento dalla sera.

Sabato (domani)

Nord provincia (Follonica / Massa Marittima)

Mattina con cieli molto nuvolosi e possibili piovaschi sparsi. Nel pomeriggio tendenza a decrescere della copertura nuvolosa. Temperature minime intorno agli 8‑10 °C, massime tra 15‑17 °C.

Centro (Grosseto capoluogo)

Copertura nuvolosa persistente al mattino, con possibile pioggia lieve. Nel pomeriggio schiarite in arrivo. Minime sui 9‑10 °C, massime vicine ai 17‑18 °C.

Zona dell’Amiata

Mattina grigia, possibili piogge deboli e cielo coperto. Pomeriggio che migliora con nubi che si diradano. Temperature più fresche: minime circa 6‑8 °C, massime attorno ai 13‑14 °C.

Sud provincia (Orbetello / Monte Argentario)

Anche qui mattina con nuvolosità fitta e qualche possibile pioviggine. Nel pomeriggio il tempo migliora, ma la nuvolosità rimane più accentuata rispetto al centro. Minime intorno agli 8‑9 °C, massime circa 15‑16 °C.

Domenica

Nord provincia

Giornata più tranquilla: cieli tra poco e parzialmente nuvolosi, con possibilità di ampie schiarite nel pomeriggio. Minime circa 9‑10 °C, massime fino a 18‑19 °C.

Centro (Grosseto capoluogo)

Prevalenza di condizioni stabili, cielo poco nuvoloso o variabile. Temperature in leggero aumento rispetto a sabato: minime sui 10‑11 °C, massime attorno ai 18‑19 °C.

Zona dell’Amiata

Condizioni migliori rispetto a sabato: nubi sparse alternate a schiarite, ma con tendenza a peggiorare in serata. Minime circa 7‑8 °C, massime sui 14‑15 °C.

Sud provincia

Giornata nel complesso buona, cielo tra poco e parzialmente nuvoloso. Verso sera la nuvolosità potrà aumentare. Minime intorno agli 8‑9 °C, massime sui 16‑17 °C.

In sintesi

Sabato avremo una giornata instabile al mattino, con miglioramento nel pomeriggio; domenica sarà più favorevole, con tempo più stabile e maggiori spazi di sole, anche se verso sera potrà tornare qualche nuvola. Utili un ombrello o una giacca leggera per sabato, mentre domenica si può pensare ad una giornata all’aperto con maggiore tranquillità.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo.