GROSSETO – È Anna Rita Bramerini, direttore di CNA Grosseto, l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti del nostro territorio, ispirata al format de ilSaronno.

Con lei abbiamo parlato di tre temi centrali per la Maremma: economia, giovani e formazione, progetti dedicati a imprenditori e imprenditrici.

Nel primo passaggio Bramerini ha analizzato l’andamento dell’economia grossetana, evidenziando come, esaurito l’effetto positivo delle agevolazioni post-pandemia, molti comparti stiano mostrando segni di rallentamento. In particolare l’edilizia e tutto l’indotto stanno soffrendo la mancanza di nuove opportunità di lavoro. «Siamo un po’ come “color che son sospesi” – osserva – ma un’organizzazione come la nostra deve fare la propria parte e spingere, insieme alle istituzioni, per creare nuove occasioni. Il territorio, per crescere, ha bisogno come il pane di più manifatturiero».

Da qui il secondo tema: Artigiani del futuro, il progetto che CNA porta avanti da tre anni per avvicinare i giovani al lavoro artigiano e all’imprenditorialità. Attraverso attività nelle scuole e il concorso Idearti, dedicato ai ragazzi fra i 16 e i 25 anni della provincia, l’associazione sostiene la creazione di idee e veri e propri business plan, con l’obiettivo di favorire l’autoimprenditorialità giovanile. Un percorso che, come racconta Bramerini, «sta riscuotendo interesse sia tra i ragazzi sia tra gli istituti scolastici».

L’ultimo focus della puntata è stato dedicato alle iniziative rivolte ai giovani imprenditori e alle donne che fanno impresa. Dal lavoro del gruppo Giovani Imprenditori, che ha portato alla nascita della cena di networking It to Meet, fino alle attività di Impresa Donna, che promuove formazione, sensibilizzazione e incontri nelle varie zone della provincia. «La campagna di ascolto – spiega Bramerini – serve a portare la nostra presenza dove sono le imprese e dove lavorano le donne, raccoglierne i bisogni e trasformarli in azioni concrete».

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

oppure contattaci su WhatsApp al 334.5212000.