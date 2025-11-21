GROSSETO – È una collaborazione scientifica di alto livello quella che ha visto protagonisti sei studenti del Polo Tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto in occasione dell’International Cosmic Day (Icd) 2025, la giornata mondiale dedicata allo studio dei raggi cosmici organizzata da Desy e da numerosi istituti di ricerca e università di tutto il mondo.

Si tratta di una iniziativa che si colloca nell’ambito delle attività già intraprese dallo scorso anno scolastico, per la valorizzazione del telescopio ospitato presso i locali dell’Istituto scolastico grossetano, mediante il coinvolgimento attivo di alcuni studenti. Così Matteo Bartolucci, Sofia Battellini e Lorenzo Terni della classe 4EC e Matteo Biadi, Gabriele Ballini e Diego Benedetti della classe 4CIA, sono stati selezionati tra le eccellenze dei rispettivi percorsi di elettronica e informatica.

Il progetto, coordinato dal professor Michele Meninno, ha visto una collaborazione diretta con il dipartimento di fisica dell’Università di Siena. Nelle settimane precedenti l’International Cosmic Day grazie alla disponibilità del professor Gianfranco Gargani dell’Università di Siena, gli strumenti di rivelazione dei muoni sono stati trasferiti appositamente presso il Polo Manetti-Porciatti. Questo ha permesso agli studenti di svolgere, presso la scuola e con la presenza sia del professor. Gargani sia del professor Michele Meninno, diverse sessioni pomeridiane di misurazione del flusso di muoni atmosferici, particelle che raggiungono la superficie terrestre come prodotti dei raggi cosmici primari. Parallelamente, i ragazzi hanno partecipato a incontri online di preparazione, approfondendo la fisica dei raggi cosmici, le tecniche di rivelazione e le procedure di analisi dati.

Terminata la fase sperimentale, hanno elaborato i dati raccolti, confrontati con modelli teorici e con studi precedenti, e predisposto una presentazione in lingua inglese per il collegamento internazionale. Il 13 novembre scorso il gruppo, ha così preso parte all’evento ufficiale presso l’Università di Siena, tra l’altro, collegandosi con l’Osservatorio di Roque de los Muchachos e con i telescopi Magic e hanno potuto effettuare ulteriori esperimenti grazie alla disponibilità dei ricercatori locali, approfondendo il comportamento dei muoni e verificando dal vivo modelli teorici già discussi durante la preparazione.

“Un ringraziamento speciale – spiega il professor Michele Menino – va al professor Edoardo Bossini, ricercatore dell’Università e da anni punto di riferimento per il Polo e per la gestione dei telescopi installati presso il Manetti-Porciatti, che ha presidiato l’evento da Siena, ha introdotto gli studenti davanti al pubblico internazionale e li ha guidati in alcune delle attività sperimentali”.

Il momento conclusivo dell’International Cosmic Day ha visto gli studenti grossetani presentare, in lingua inglese, l’analisi dei dati raccolti e le conclusioni del loro lavoro. La loro esposizione, chiara e rigorosa, è stata particolarmente apprezzata anche dai ricercatori tedeschi coinvolti nell’evento, che si sono complimentati per la qualità dell’inglese e per la solidità scientifica della presentazione.

“L’iniziativa – commenta il dirigente scolastico del Polo Tecnologico, Angelo Costarella – conferma l’importanza della collaborazione tra scuole superiori e università nel promuovere la cultura scientifica e al contempo offrire agli studenti esperienze autentiche di ricerca. Per i nostri sei allievi questo evento ha rappresentato un’occasione unica per lavorare al fianco di docenti universitari, utilizzare strumentazioni professionali e per confrontarsi con una comunità scientifica internazionale. Esperienze di cui ringrazio i professori Meninno e Gargani”.