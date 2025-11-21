BAGNO DI GAVORRANO – Le ragazze del Follonica Gavorrano lottano ma escono sconfitte 3-1 dalla gara interna con il Worange Pistoia. Buono il ritmo iniziale delle biancorossoblù, che creano subito due buone occasioni, ma il portiere avversario dimostra grande prontezza nel negare il gol. È la squadra ospite a sbloccare il punteggio: Gavagni recupera palla e serve Vallo, che trova il modo di mettere il pallone in rete.

Pochi minuti dopo Gavagni raddoppia con un tiro potente che sorprende Falcinelli. Nonostante gli sforzi del Follonica Gavorrano la difesa e il portiere avversari neutralizzano ogni tentativo di reazione, e così il primo tempo si chiude con un doppio vantaggio per Pistoia.

Nella ripresa, le locali ripartono con determinazione creando diverse occasioni, ma devono confrontarsi nuovamente con la grande prestazione di Barsotti, che para tutto ciò che le si presenta davanti. Gavagni sigla poi il terzo gol per gli ospiti, complicando ulteriormente le cose per il Follonica Gavorrano.

A pochi minuti dalla fine D’Antoni accorcia le distanze con un bel tiro da fuori area, ma non basta. La partita si conclude con una sconfitta per le ragazze di casa.

“Non siamo scese in campo con la giusta cattiveria – ha detto Giulia D’Antoni – Il primo tempo è stato davvero deludente, abbiamo faticato a trovare le giuste misure e in difesa abbiamo commesso errori gravi. Nella seconda frazione di gioco siamo riuscite a mostrare più determinazione, ma di fronte a noi c’era un portiere in ottima forma che ha reso difficile trovare il gol. Dobbiamo assolutamente ripartire da quanto di buono abbiamo fatto nel secondo tempo e concentrarci per la prossima sfida. Giovedì ci aspetta un match fondamentale e i tre punti sono imprescindibili”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Proietti, Falcini, Borrelli, Bargelli. All. D’Antoni.

WORANGE PISTOIA: Barsotti, Sbrocchi, Palazzo, Gavagni, Carrozzo, Vallo, Romaniello, Raso, Giaconi. All. Bartoli.

MARCATORI: Gavagni (3), D’Antoni.