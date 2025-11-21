GROSSETO – La Maremma torna a brillare sui palcoscenici internazionali della danza sportiva. La coppia di ballerini Andrea Piccoli e Giada Cherubini della scuola SSD Odissea 2001 è stata selezionata per rappresentare l’Italia alla Coppa del Mondo 2025 di AcroSwing organizzata dalla WFADS che si terrà a Mosca, in Russia, la prossima domenica.

Questa trasferta non è solo una gara, ma la realizzazione di un sogno coltivato in anni di passione, lavoro e sacrificio. Grande soddisfazione non solo per la coppia in gara ma anche per tutti i ballerini della scuola e per il Direttore Tecnico Massimo Grifoni.