CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana intenso per le squadre dell’Hc Castiglione. Impegni sabatini per le rose senior: in serie A1 la Blue Factor è di scena nello scontro salvezza al pala Ferrarin contro il Breganze mentre in A2 alle 18 il Castiglione affronterà l’ultima gara di Coppa Italia al Capannino contro l’Iren Follonica. In pista anche le giovanili.
In Veneto per la truppa di Massimo Bracali, alle 20.45 arbitri Franco Ferrari e Massimo Nucifero di Viareggio, in palio contro i rossoneri di Gabriele Thiella ci sono punti pesantissimi. Il Breganze fin qui ha racimolato solo sconfitte, mentre i biancocelesti maremmani sono reduci dal derby perso contro il Follonica in modo rocambolesco e sopravanzano i rossoneri con 3 punti.
“In settimana ci siamo leccati le ferite per aver perso il derby in quel modo – ha detto Bracali – e andremo a Breganze carichi nuovamente per fare bene. Mi aspetto una reazione dai ragazzi, senza sottovalutare i veneti che giocheranno anche loro alla morte”.
Le ultime sfide in A1 risalgano alle stagioni 2007-08 con due vittorie breganzesi: 3-2 al Casa Mora e 2-0 al ritorno; mentre nella stagione seguente 4-0 del Castiglione in Maremma e 1-1 al ritorno in Veneto.
In A2 chiusura del girone di Coppa Italia: al Capannino alle 18 arbitro Roberto Toti di Salerno in palio si gioca solo per l’orgoglio. All’andata vinse il Castiglione per 9-4.
In pista questo venerdì al Casa Mora alle 21 l’Under 19: a sfida per la terza giornata è contro l’Spv Viareggio. L’Under 17 Lo Scoiattolo gioca invece domenica a Viareggio per la sesta giornata, al pala Barsacchi alle 11 contro il Cgc. L’Under 15 La Scala sarà invece impegnata sabato alle 17 a Siena per la settima giornata.
Serie A1 – 8a giornata 19/22/23/25/26 novembre
Bbc Centropadana Lodi-Indeco Afp Giovinazzo 5-3
Breganze-Blue Factor Castiglione
Forte dei Marmi-Cp Grosseto
Trissino-Cgc Viareggio
Innocenti Cos. Follonica-Ubroker Bassano
Sarzana-Teamservicecar Hrc Monza
Tr Azzurra Novara-Why Sport Valdagno
La classifica
Trissino (6) 18 punti; Hrc Monza, Bassano, Cgc Viareggio 17; AW Lodi (8) 13; Valdagno 12; Sarzana, Follonica 11; Cp Grosseto 8; Forte dei Marmi 7; Afp Giovinazzo (7), Azzurra Novara, Castiglione 3; Breganze 0
Serie A1 – 9a giornata 28/29/30 novembre
Teamservicecar Hrc Monza-Trissino
Why Sport Valdagno-Forte dei Marmi
Cp Grosseto-Innocenti Cos. Follonica
Tr Azzurra Novara-Bbc Centropadana Lodi
Ubroker Bassano-Breganze
Blue Factor Castiglione-Sarzana
Cgc Viareggio-Indeco Afp Giovinazzo 17/12
Serie A2 Coppa Italia – 9° turno 22 novembre
Iren Follonica-Blue Factor Castiglione
Serie A2 Coppa Italia – recupero 6° turno 23 novembre
Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica
La classifica
Roller Matera (8) 24 punti; Pumas Viareggio (7) 15; Castiglione (7), Eboli (8) 6; Follonica (6) 0
Under 19 zona 4 – 3a giornata 21 novembre
Follonica-Cgc Viareggio Rinv.
Versilia HForte-PumasViareggio
Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio
La classifica
Forte dei Marmi, Pumas Viareggio 6 punti; Cgc Viareggio, Castiglione 3; Spv Viareggio, Follonica 0
Under 19 zona 4 – 4a giornata 5 dicembre
Versilia HForte-Cgc Viareggio
Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio
Follonica-Spv Viareggio
Under 17 zona 4 – 6a giornata 23 novembre
Cgc Viareggio-Lo Scoiattolo Castiglione
Pumas Viareggio B-Sarzana
Riposa Pumas Viareggio A
La classifica
Pumas Viareggio A (4) 12 punti; Castiglione (4) 9; Sarzana (4) 6; Cgc Viareggio (4) 3; Pumas Viareggio B (4) 0
Under 17 zona 4 – 7a giornata 30 novembre
Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio
Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione
Riposa Sarzana
Under 15 zona 4 – 7a giornata 22 novembre
Sarzana B-Bluoptik Follonica
Cp Grosseto A-Cgc Viareggio
Rot.ca Camaiore-Spv Viareggio
Sarzana A-Cp Grosseto B
Siena-La Scala Castiglione
Startit Prato-Versilia HForte
La classifica
Cgc Viareggio, Castiglione 18 punti; Cp Grosseto A, Sarzana A 15; Rot.ca Camaiore, Follonica 10; Sarzana B 6; Versilia HForte 4; Prato, Spv Viareggio 3; Siena 1; Cp Grosseto B 0
Under 15 zona 4 – 8a giornata 29 novembre
La Scala Castiglione-Cp Grosseto A
Cp Grosseto B-Bluoptik Follonica
Versilia HForte-Sarzana B
Cgc Viareggio-Startit Prato
Rot.ca Camaiore-Sarzana A
Siena-Spv Viareggio