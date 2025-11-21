CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana intenso per le squadre dell’Hc Castiglione. Impegni sabatini per le rose senior: in serie A1 la Blue Factor è di scena nello scontro salvezza al pala Ferrarin contro il Breganze mentre in A2 alle 18 il Castiglione affronterà l’ultima gara di Coppa Italia al Capannino contro l’Iren Follonica. In pista anche le giovanili.

In Veneto per la truppa di Massimo Bracali, alle 20.45 arbitri Franco Ferrari e Massimo Nucifero di Viareggio, in palio contro i rossoneri di Gabriele Thiella ci sono punti pesantissimi. Il Breganze fin qui ha racimolato solo sconfitte, mentre i biancocelesti maremmani sono reduci dal derby perso contro il Follonica in modo rocambolesco e sopravanzano i rossoneri con 3 punti.

“In settimana ci siamo leccati le ferite per aver perso il derby in quel modo – ha detto Bracali – e andremo a Breganze carichi nuovamente per fare bene. Mi aspetto una reazione dai ragazzi, senza sottovalutare i veneti che giocheranno anche loro alla morte”.

Le ultime sfide in A1 risalgano alle stagioni 2007-08 con due vittorie breganzesi: 3-2 al Casa Mora e 2-0 al ritorno; mentre nella stagione seguente 4-0 del Castiglione in Maremma e 1-1 al ritorno in Veneto.

In A2 chiusura del girone di Coppa Italia: al Capannino alle 18 arbitro Roberto Toti di Salerno in palio si gioca solo per l’orgoglio. All’andata vinse il Castiglione per 9-4.

In pista questo venerdì al Casa Mora alle 21 l’Under 19: a sfida per la terza giornata è contro l’Spv Viareggio. L’Under 17 Lo Scoiattolo gioca invece domenica a Viareggio per la sesta giornata, al pala Barsacchi alle 11 contro il Cgc. L’Under 15 La Scala sarà invece impegnata sabato alle 17 a Siena per la settima giornata.

Serie A1 – 8a giornata 19/22/23/25/26 novembre

Bbc Centropadana Lodi-Indeco Afp Giovinazzo 5-3

Breganze-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Cp Grosseto

Trissino-Cgc Viareggio

Innocenti Cos. Follonica-Ubroker Bassano

Sarzana-Teamservicecar Hrc Monza

Tr Azzurra Novara-Why Sport Valdagno

La classifica

Trissino (6) 18 punti; Hrc Monza, Bassano, Cgc Viareggio 17; AW Lodi (8) 13; Valdagno 12; Sarzana, Follonica 11; Cp Grosseto 8; Forte dei Marmi 7; Afp Giovinazzo (7), Azzurra Novara, Castiglione 3; Breganze 0

Serie A1 – 9a giornata 28/29/30 novembre

Teamservicecar Hrc Monza-Trissino

Why Sport Valdagno-Forte dei Marmi

Cp Grosseto-Innocenti Cos. Follonica

Tr Azzurra Novara-Bbc Centropadana Lodi

Ubroker Bassano-Breganze

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Cgc Viareggio-Indeco Afp Giovinazzo 17/12

Serie A2 Coppa Italia – 9° turno 22 novembre

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione

Serie A2 Coppa Italia – recupero 6° turno 23 novembre

Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica

La classifica

Roller Matera (8) 24 punti; Pumas Viareggio (7) 15; Castiglione (7), Eboli (8) 6; Follonica (6) 0

Under 19 zona 4 – 3a giornata 21 novembre

Follonica-Cgc Viareggio Rinv.

Versilia HForte-PumasViareggio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio

La classifica

Forte dei Marmi, Pumas Viareggio 6 punti; Cgc Viareggio, Castiglione 3; Spv Viareggio, Follonica 0

Under 19 zona 4 – 4a giornata 5 dicembre

Versilia HForte-Cgc Viareggio

Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio

Follonica-Spv Viareggio

Under 17 zona 4 – 6a giornata 23 novembre

Cgc Viareggio-Lo Scoiattolo Castiglione

Pumas Viareggio B-Sarzana

Riposa Pumas Viareggio A

La classifica

Pumas Viareggio A (4) 12 punti; Castiglione (4) 9; Sarzana (4) 6; Cgc Viareggio (4) 3; Pumas Viareggio B (4) 0

Under 17 zona 4 – 7a giornata 30 novembre

Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio

Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione

Riposa Sarzana

Under 15 zona 4 – 7a giornata 22 novembre

Sarzana B-Bluoptik Follonica

Cp Grosseto A-Cgc Viareggio

Rot.ca Camaiore-Spv Viareggio

Sarzana A-Cp Grosseto B

Siena-La Scala Castiglione

Startit Prato-Versilia HForte

La classifica

Cgc Viareggio, Castiglione 18 punti; Cp Grosseto A, Sarzana A 15; Rot.ca Camaiore, Follonica 10; Sarzana B 6; Versilia HForte 4; Prato, Spv Viareggio 3; Siena 1; Cp Grosseto B 0

Under 15 zona 4 – 8a giornata 29 novembre

La Scala Castiglione-Cp Grosseto A

Cp Grosseto B-Bluoptik Follonica

Versilia HForte-Sarzana B

Cgc Viareggio-Startit Prato

Rot.ca Camaiore-Sarzana A

Siena-Spv Viareggio