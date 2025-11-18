CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non solo località turistica balneare insignita del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu”, nel Rapporto Spighe Verdi 2025 della Fee Italia – Foundation for Environmental Education, Castiglione della Pescaia si conferma tra le eccellenze toscane premiate per la gestione sostenibile del territorio, la tutela del paesaggio e la qualità della vita, ottenendo la certificazione di “Comune rurale”.

Un riconoscimento che individua il territorio di Castiglione della Pescaia come modello virtuoso di equilibrio tra ambiente, turismo e sviluppo rurale. Un traguardo che parla di attenzione, cura e visione, ma anche di comunità e partecipazione.

«È un riconoscimento – afferma con orgoglio la Sindaca Elena Nappi – che ci ricorda che la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un percorso che viviamo ogni giorno, fatto di attenzione, rispetto e cura di tutto ciò che ci circonda. Siamo fieri di confermare, anno dopo anno, questo importante riconoscimento per un lavoro svolto da un’intera comunità che deve continuare a crescere in consapevolezza e conoscenza delle proprie potenzialità per potersi confermare ai massimi vertici di una classifica della qualità della vita e dei servizi realizzati in ogni settore».

Quest’anno la FEE ha assegnato le Spighe verdi a 90 Comuni di 15 Regioni. Per la Toscana, da sempre riconosciuta come regione agricola, il riconoscimento è arrivato soltanto per otto comuni. Il programma “Spighe verdi” non è solo un simbolo, è impegno costante e continuativo nel mettere in campo e consolidare azioni di conservazione e valorizzazione del proprio paesaggio, dell’ambiente, delle produzioni agricole e del benessere della propria comunità. Castiglione della Pescaia è riconosciuto “Comune rurale” da sette anni consecutivi, confermando e mantenendo il primato nella propria regione.

«Continuare a perseguire la strada della sostenibilità – conclude la prima cittadina – è l’unico modo per essere sempre più attrattivi nei confronti dei cittadini che vivono in questo territorio e dei tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro comune per trascorrere momenti di riposo e svago indispensabili a ricaricare le batterie per affrontare la vita in modo positivo».