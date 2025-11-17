CASTEL DEL PIANO – Si chiama pre-scuola ed è un servizio attivato e finanziato dal Comune di Castel del Piano in aiuto alle famiglie.

Quattordici bambini della scuola primaria ogni giorno dal lunedì al venerdì vengono accolti e accuditi dalle ore 7:30 alle 8:00 dagli addetti specializzati della Cooperativa Solidarietà Quadrifoglio per rispondere ai bisogni delle famiglie che hanno la necessità di rendere compatibili i tempi di lavoro con quelli scolastici.

“Una mezz’ora può migliorare la vita – commenta Arianna Arezzini, vice sindaco del Comune di Castel del Piano – In questo caso l’obiettivo è duplice: quello di rendere meno complicata l’organizzazione della giornata nelle famiglie e, contemporaneamente, garantire un’assistenza qualificata ai bambini anche in una fascia oraria più ampia oltre l’orario scolastico. Il Comune si è fatto interamente carico di questo bisogno ritenendo importante investire nella qualità del vivere e nella buona crescita delle giovani generazioni”.