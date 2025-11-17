FOLLONICA – Ancora all’asta il terreno edificabile in via dei Pioppi, nella zona di Campi Alti a Follonica. La procedura era andata deserta a giugno e ora l’Amministrazione comunale ha indetto una nuova asta pubblica per la vendita.

La scadenza del bando è il 15 dicembre 2025. Il Comune fa presente che:

– L’asta pubblica dovrà essere espletata mediante presentazione di offerta segreta

– Sono ammesse offerte al ribasso della base d’asta non superiore al 10%

– L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore rispetto al prezzo posto a base d’asta (430mila euro).

Tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando di gara è disponibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Altri-avvisi