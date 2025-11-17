GROSSETO – “Novembre Azzurro” è una campagna di sensibilizzazione dedicata ai tumori maschili, in particolare del tumore alla prostata e del testicolo. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sull’ importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori maschili, superando tabù e pregiudizi.

“Novembre Azzurro 2025” con l’egida del Comune di Grosseto, grazie all’assessore al Sociale Carla Minacci, viene proposto da un partenariato prestigioso: la Lega Italiana Lotta Tumori di Grosseto, la Arcicofraternita di Misericordia e l’Avis che proseguono la loro importante missione per la comunità con la realizzazione di due appuntamenti di attività in piazza Dante.

I medici Lilt sede di Grosseto, nei giorni di giovedì 20 (dottor Valerio Pizzuti) e sabato 22 novembre (dottor Riccardo Paolini) dalle 9 alle 12, assistiti dai volontari della Misericordia con loro automezzo attrezzato, offriranno screening di urologia gratuiti (valutazione clinica ed ecografia) a chi si presenterà (nei limiti dell’orario stabilito e del numero massimo di prestazioni erogabili). Una parte delle visite è riservata ai donatori Avis.

Il tumore della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile, con un’incidenza nei Paesi occidentali di oltre 55 nuovi casi per 100 mila abitanti, e rappresenta più del 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Nonostante nelle fasi iniziali questo tipo di tumore sia spesso asintomatico, grazie alla crescente presa di coscienza degli ultimi anni dei pericoli della malattia, la maggior parte dei tumori prostatici viene diagnosticata precocemente, con una probabilità del 90% di guarigione.

Molti uomini tendono a rimandare controlli e visite di prevenzione, spesso per disinformazione, vergogna o paura, ma, come ricorda il direttore sanitario della Lilt Bruno Mazzocchi, “la salute non può aspettare; prevenire è vivere”. Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Per altre informazioni www.liltgrosseto.it.