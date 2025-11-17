GROSSETO – Crescita e primi risultati utili per gli Under 12 del Grosseto Rugby Club al concentramento di Empoli. Con cinque assenti e presentatisi in quattro, i baby biancorossi hanno unito le forze con Rosignano, Golfo ed Elba, facendo registrare la bella vittoria per 8-0 sui coetanei del Gambassi; importante il contributo di capitan Teseo, che ha evidenziato un ottimo gioco portando a segno belle mete, ma soprattutto dando sostegno in tutte le azioni.

A seguire, sconfitte per 6-1 e 6-2 contro i più rodati Titani e Florentia, ma anche due pareggi: il vivace 4-4 contro i locali dell’Empoli e per finire il 2-2 contro il Lucca.

Questa la squadra guidata dall’allenatrice Chiara Castellana: Teseo, Rebecca, Ariel e Mathias.

Tutto lo staff degli allenatori grossetani è soddisfatto per il lavoro che fino ad oggi è stato fatto, dichiarando che se si continua a lavorare con lo stesso entusiasmo i ragazzi nelle prossime fasi potranno confrontarsi con realtà più grandi.

Niente partite nel weekend per la rosa femminile, che però è sempre al lavoro durante la settimana. “Giochiamo domenica prossima – ha confermato Valeria Comandi – il gruppo continua incredibilmente a crescere, sia con nuove piccoline che con le ragazze più grandi”.