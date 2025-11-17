FOLLONICA – Prosegue molto bene l’attività agonistica della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini della sede di Follonica. Ai recenti Campionati Italiani Under 15 a Roseto degli Abruzzi, l’atleta Daniel Antonio Marciano ha gareggiato nella categoria 66 kg affrontando al primo turno Sante Spinelli (Marche), pugile più esperto con nove match all’attivo, mentre Daniel ne contava solo due.

Nonostante il divario di esperienza, Daniel ha disputato un ottimo incontro, dimostrando carattere e capacità tecniche. La sconfitta è arrivata solo dopo la bout review, ma la prestazione rimane molto positiva e incoraggiante per il suo percorso sportivo. L’atleta è allenato dai tecnici Luigi Forni e Federico Duranti.

Soddisfatto dell’ottima prestazione il presidente della Pugilistica Grossetana, Fabrizio Corsini, complimentandosi con il giovanissimo ragazzo e soprattutto per il buon lavoro che stanno facendo i tecnici nella sede del Golfo.