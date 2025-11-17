SORANO – Si è svolta sabato 15 novembre la premiazione dei ragazzi che sono risultati vincitori per merito del quinto concorso per borse di studio “Silvia Biondi” riservato ai ragazzi del quinto anno dell’Isis “F.Zuccarelli” di Sorano: Aida Formiconi per il liceo Sscientifico, Sara Nardini per il liceo linguistico, Irene Sonnini per Itt Chimico, Michela Chioccia per l’Ite e Ravi Matrundola per l’Ipss.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala Petruccioli del Comune di Pitigliano, a premiare i ragazzi, Angelo Biondi, presidente della commissione cultura del Rotary Club, con la presenza del sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili, il sindaco di Sorano Ugo Lotti, i soci del club, i familiari dei ragazzi ed il numeroso pubblico.

Il prossimo presidente del Club Fabio Detti assicura continuità dell’iniziativa e prepara il prossimo bando.