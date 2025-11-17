GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 17 novembre 2025
Ariete deciso: ma oggi la pazienza sarà la tua forza.
Toro affidabile: affronti tutto con calma e precisione.
Gemelli veloce: ma rischi di saltare passaggi importanti.
Cancro dolce ma risoluto: trovi il modo giusto per comunicare.
Leone fiero: ma oggi apprezzi il lavoro di squadra.
Vergine ordinata: perfetta partenza per la settimana.
Bilancia, segno del giorno, sarà diplomatica, armoniosa, lucida: oggi sei il punto di equilibrio per chi ti sta accanto.
Consiglio escursione: visita Pian d’Alma, tra mare e pineta, un angolo nascosto dove sentirsi in perfetta sintonia con la natura.
Scorpione profondo: ma anche più leggero del solito.
Sagittario curioso: ottimo per iniziare un nuovo progetto.
Capricorno tenace: inizi la settimana con metodo.
Acquario creativo: ma oggi ti serve una struttura.
Pesci riflessivi: giornata perfetta per riorganizzarti.