GROSSETO – Alessandro Vergni, volontario della colletta alimentare, è l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta idee e protagonisti del nostro territorio. Con lui abbiamo parlato dell’edizione 2025 della colletta, che quest’anno ha registrato risultati oltre ogni previsione grazie alla grande partecipazione dei cittadini di Grosseto e della Maremma.

La giornata nazionale si è svolta sabato 15 novembre e, come racconta Vergni, la risposta è stata straordinaria: tantissime persone hanno deciso di donare parte della loro spesa. Il dato più significativo riguarda la quantità totale di generi alimentari raccolti: dai 24 mila chili del 2024 si è passati ai 30 mila chili di quest’anno, con un incremento di 6 mila chili. Un risultato che conferma la grande sensibilità del territorio verso chi si trova in difficoltà.

Vergni ha ricordato anche un aspetto fondamentale della colletta: ciò che viene raccolto in Maremma rimane in Maremma, a beneficio delle realtà che assistono persone in situazioni di indigenza. Una sorta di solidarietà “a filiera corta”, che permette di rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità locale.

La colletta, però, è solo uno dei momenti dell’attività del Banco Alimentare, che durante tutto l’anno recupera eccedenze dalla grande distribuzione, dalle mense e dalla ristorazione grazie ad accordi con supermercati e aziende. Un lavoro continuo che richiede volontari, organizzazione e una struttura dedicata. Per questo è possibile sostenere il Banco anche tramite donazioni, come ricorda Verni, consultando le informazioni presenti sul sito dell’associazione.

