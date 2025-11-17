GROSSETO – Sull’ Educazione sessuale a scuola si sta assistendo ad un vero e proprio carosello di proposte, controproposte, incontri e scontri a livello politico. E’ un argomento che del resto ha la barba lunga e bianca, viene da lontano e quasi ciclicamente è stato trattato e ritrattato senza successo.

Dati alla mano, a conferma comunque di un oggettivo interesse, si apprende che nove giovani su dieci vorrebbero che fosse materia d’insegnamento scolastico. Anche da parte delle famiglie la percentuale di gradimento è collocata all’ottanta per cento, quindi ad un livello assai diffuso.

Ragioni storiche e di latente sudditanza ad una cultura codina che contraddistingue l’Italia, hanno fatto si che questo tema sia stato sempre considerato come una sorta di tabù, qualcosa che avrebbe potuto innescare nella società dei processi di amoralità, addirittura un incentivo alla fornicazione selvaggia. Un aspetto di formazione e conoscenza, è stato invece interpretato come un potenziale pericoloso veicolo di istigazione al sesso.

Per molti l’Educazione sessuale dovrebbe rimanere fuori dalle competenze della Scuola e considerata invece come una competenza specifica della famiglia, Tralasciamo commenti al riguardo, entreremmo in considerazioni di carattere sociale ed antropologico, che porterebbero anche a discussioni ed argomentazioni di genere etico e filosofico.

Vogliamo però sottolineare che “educare alla sessualità” ha un ben preciso significato: accompagnare bambini e adolescenti nella conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni e dinamiche di relazione, aiutandoli anche a sviluppare la consapevolezza e la capacità di gestire i sentimenti. Gli addetti ai lavori parlano di “percorso educativo strutturato e interdisciplinare fin dall’infanzia” così come le direttive europee, vedono nell’educazione sessuale nelle scuole non soltanto la trattazione di nozioni biologiche, ma anche quella dei temi legati all’identità di genere, al consenso alle relazioni affettive, alla prevenzione di discriminazioni e violenze. Attraverso l’intelligenza emotiva tutto ciò servirebbe a costruire rapporti sani e rispettosi.

Cerchiamo allora di non creare tabù, di non vedere la cosa come una “rivoluzione” ma come una “evoluzione” lasciando da parte viete disfide quasi in odore di “ Diavolo ed Acqua Santa”.

Per concludere, con onestà intellettuale possiamo dire, che attraverso l’insegnamento scolastico della “Educazione sessuale”, non vi saranno ne vinti ne vincitori, ma l’offerta di un valore aggiunto, utile per rendere i “cittadini del domani” più rispettosi e civili di quelli di oggi, Ce n’è bisogno !