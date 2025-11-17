GROSSETO – Un giovane di 19 anni è stato soccorso e trasferito in ospedale questa sera poco prima delle 20.
Il ragazzo sarebbe stato coinvolto in una lite culminata con il suo accoltellamento, nella zona di via Aquileia a Grosseto.
La vittima, di origine straniera, è stata soccorsa dagli operatori sanitari dell’Humanitas. Sul posto anche l’automedica e la Polizia per le indagini.
Cronaca
