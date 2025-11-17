GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso di concorso per assunzione di un funzionario amministrativo per l’ufficio Turismo e Marketing.scade 17.11 LINK

• Il Comune di Orbetello rende noto che è stato indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23.59 del 24 novembre 2025. LINK

• L’autocarrozzeria Guerrini Edoardo srl, con sede in Grosseto (GR), è alla ricerca di un operaio verniciatore con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita (GR), Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

• Concorso in Guardia di finanza. Reclutamento di 1.985 allievi Scade 21.11 LINK

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Alba’r di Monticello Amiata ricerca personale da assumere come apprendista. Anche prima esperienza. Dal martedì alla domenica, turni di mattina e sera. Ambiente dinamico e versatile. Richiesti propensione al contatto col pubblico, buona capacità di calcolo e disponibilità alla formazione continua. Cell:. 345 6052437 Mail: [email protected] LINK

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Camerieri di ristorante. Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione. Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti. Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate. Tecnici per le telecomunicazioni. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Camerieri di ristorante. Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti. Tecnici per le telecomunicazioni. Falegnami. Baristi e professioni assimilate. Cuochi in alberghi e ristoranti. Muratori in pietra e mattoni. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni. Commessi delle vendite al minuto. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Dietisti. Agenti assicurativi. Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. Fisioterapisti e assimilati. Professioni sanitarie infermieristiche. Podologi. Educatori professionali. Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. Conduttori di macchinari per il movimento terraConduttori di mezzi pesanti e camion. Asfaltisti. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’assistenza personale. Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie. Cuochi in alberghi e ristoranti. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione. Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento. Muratori in pietra e mattoni. Tecnici della gestione di cantieri edili. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Agenti di commercio. Verniciatori artigianali ed industriali. Verniciatori artigianali ed industriali. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Odontotecnici. Addetti agli affari generali. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Addetti all’assistenza personale. Agenti di commercio. Acconciatori. Estetisti e truccatori. Saldatori e tagliatori a fiamma. Agenti di commercio. Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati. Pittori edili. Disegnatori tecnici. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Idraulici nelle costruzioni civili. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Addetti alla contabilità. Agenti di commercio. Baristi e professioni assimilate. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Specialisti in contabilità. Agenti di commercio. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Agenti di commercio. Baristi e professioni assimilate. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo. Muratori in pietra e mattoni. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Addetti a funzioni di segreteria. Braccianti agricoli. Gommisti. Addetti alla contabilità. Addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita). Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti all’assistenza personale. Montatori di mobili. Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Elettromeccanici. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Baristi e professioni assimilate. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Addetti all’assistenza personale. Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli per trasporto di persone. Camerieri di ristorante. Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Macchinisti ed attrezzisti di scena. Pellettieri. Braccianti agricoli. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• Cinquanta posti per tre corsi di formazione gratuiti a Grosseto: sviluppatore software, gestione della contabilità, disegno di prodotti industriali LINK