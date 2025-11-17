MASSA MARITTIMA – Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica ha pubblicato l’avviso di gara per l’affidamento in concessione temporanea della durata di nove anni di un’estesa area demaniale olivicola nella Riserva naturale statale di Marsiliana, nel comune di Massa Marittima.

L’area oggetto di concessione comprende 59,65 ettari di terreni agricoli coltivati a olivo, per un totale di circa 3.700 piante, con la presenza di recinzioni e pascolo equino. I fondi, di proprietà dello Stato e affidati in uso governativo al reparto Carabinieri biodiversità, sono caratterizzati da un impianto olivicolo in condizioni di ridotta efficienza agronomica, richiedendo interventi straordinari di potatura e ripristino.

Requisiti e obblighi per i partecipanti

La gara è aperta a soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti per la gestione di attività agricole o similari. Il sopralluogo dell’area è obbligatorio e costituisce condizione indispensabile per l’ammissione.

La concessione comprende la raccolta e commercializzazione dei frutti e della legna derivante dalle potature, mentre il Reparto si riserva il diritto di pascolo all’interno delle aree affidate.

Svolgimento della gara

L’asta pubblica si terrà il 16 dicembre alle ore 11 presso la sala d’aste del Reparto CC Biodiversità di Follonica, in via Emilio Bicocchi 2.

Gli interessati dovranno inviare entro le ore 14:00 del giorno precedente un plico sigillato contenente l’offerta economica (non inferiore alla base d’asta) e la documentazione richiesta, tra cui cauzione provvisoria, autocertificazioni, dichiarazioni obbligatorie e patto di integrità.

Base d’asta e aggiudicazione

Il canone annuale posto a base d’asta è stabilito dall’Agenzia del Demanio e prevede incrementi progressivi. Non sono ammesse offerte al ribasso. L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta segreta più vantaggiosa. In caso di parità, è prevista una licitazione immediata.

L’aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo e presentare la polizza assicurativa entro i termini previsti.

Informazioni e contatti

La documentazione completa è disponibile presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica. È possibile richiederla telefonicamente al 0566/40611 o via email a [email protected] oppure tramite PEC all’indirizzo [email protected].