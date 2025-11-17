ORBETELLO – Al via da oggi, lunedì 17 novembre, l’intervento di derattizzazione straordinaria nel Comune di Orbetello, su ordinanza del sindaco.

L’amministrazione comunale fa sapere che i trattamenti di derattizzazione saranno presso la postazione dei rifiuti di via Aurelia Antica e nell’area a verde pubblico di via di Vittorio. La ditta è stata incaricata del servizio a partire dalle prime ore della mattina di oggi, fino a fine esecuzione, prevista per sabato 10 gennaio 2026 compreso.

“La ditta provvederà alla puntuale individuazione, per quanto di sua specifica competenza, delle zone su cui effettuare l’intervento e le aree interessate saranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili – fa sapere il Comune -. In via del tutto precauzionale, si invitano i proprietari e/o conduttori di animali domestici a tenerli a debita distanza dalle aree interdette per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti”.