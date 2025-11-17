MONTE ARGENTARIO – A Monte Argentario Acquedotto del Fiora ha concluso l’importante intervento di bonifica in strada vicinale del Grottino: 140mila euro l’investimento per la posa di 500 metri di nuova condotta e il rifacimento di tutti gli allacci alle utenze. Si tratta di lavori che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Monte Argentario, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation Eu.

Il tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte di AdF: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianificato la sostituzione di 500 metri di condotta su strada asfaltata. Con questo intervento sarà possibile ridurre le perdite e garantire una maggiore continuità del servizio, con ricadute positive anche sulla conservazione del manto stradale, vista la minore necessità di intervento in futuro. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità.

I lavori di Acquedotto del Fiora giovedì 20 novembre

I lavori per l’allaccio del tratto di rete idrica bonificato all’Argentario sono in programma giovedì 20 novembre: pertanto, dalle 8.30 alle 17 potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in strada vicinale del Grottino, via degli Atleti, via privata dei Tre Ragazzi. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Giovedì 20 novembre una temporanea sospensione del flusso idrico interesserà anche i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nel comune di Scarlino, per un intervento di manutenzione da parte di Acquedotto del Fiora (AdF) su una condotta della dorsale Fiora in località Cavallinone (Gavorrano).

I lavori avranno inizio alle ore 13 e termineranno salvo imprevisti intorno alle ore 19: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente intorno alle ore 23 dello stesso giorno. Per la località Scarlino Scalo sarà attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento in piazza Agresti, presso il parcheggio Coop.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

