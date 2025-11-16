GROSSETO – Grosseto risale la classifica nazionale della qualità della vita, raggiungendo il 49º posto nell’indagine 2025 di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Un significativo balzo in avanti: ben 15 posizioni in più rispetto all’anno precedente, che colloca la provincia maremmana tra i territori con qualità della vita “accettabile”.

Lo studio, giunto alla 27ª edizione, analizza 107 province italiane attraverso nove dimensioni: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo e cultura. Milano si conferma al vertice per il secondo anno consecutivo, grazie a una solida dotazione di servizi, infrastrutture e vitalità produttiva, nonostante i punti deboli in materia di sicurezza.

Grosseto e le altre province toscane

In Toscana il primato spetta a Firenze, che si attesta al 4º posto nazionale, seguita da Siena (18ª) e Prato (21ª). Con la sua 49ª posizione, Grosseto si inserisce nella metà alta delle province della regione, davanti ad Arezzo (47ª), Livorno (38ª) e Pistoia (57ª). Più distanti in classifica Lucca (31ª), Pisa (24ª) e Massa Carrara (59ª).

Le ragioni della crescita

Il buon risultato di Grosseto è frutto di un equilibrio tra qualità ambientale, sicurezza sociale e un settore turistico solido, che hanno contribuito a migliorarne il posizionamento. Restano però ampi margini di miglioramento in ambiti come reddito, servizi alle imprese e accesso alle tecnologie avanzate.

Il quadro nazionale

La fotografia che emerge dall’indagine restituisce un’Italia ancora divisa: il Centro-Nord mostra una maggiore resilienza economica e sociale, con oltre due terzi delle province posizionate nei gruppi di qualità della vita buona o accettabile. Milano, Bolzano e Bologna guidano la classifica confermando l’efficacia di sistemi urbani dotati di solide infrastrutture e reti di servizi avanzate. Al contrario, il Mezzogiorno e le Isole restano indietro, con segnali crescenti di disagio sociale, scarsi investimenti e carenze nel welfare locale. Caltanissetta, fanalino di coda per il secondo anno consecutivo, evidenzia un gap strutturale che continua a crescere.