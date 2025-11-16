Secondo The Times, la Maremma si distingue anche per gli hotel. Con strutture che sanno parlare al cuore delle persone tramite il linguaggio una terra unica e autentica.
Nella classifica 29 tra i migliori hotel della Toscana (“29 of the best hotels in Tuscany”), riportata alla ribalta dal più recente articolo della stessa prestigiosa testata, i giornalisti specializzati Mia Aimaro Ogden e Rory Goulding, valorizzano senza dubbio il territorio più a sud della regione.
Ben 7 delle 29 strutture selezionate, infatti, si trovano in Maremma. E tutte sono tra le prime 13.
Ecco l’elenco (con la relativa posizione nell’elenco), con una breve sintesi di come ciascuna è stata raccontata dai giornalisti della testata:
-
La Guardia (Isola del Giglio) – Terza in lista
Terza in lista. Definita come struttura contemporanea e accogliente, affacciata sul porticciolo dell’isola, arredi moderni e vista spettacolare sul Tirreno. Ottimo punto di partenza per esplorare le spiagge e i sentieri del Giglio.
-
La Roqqa (Porto Ercole) – Quarta
Definita come la scelta giusta per chi cerca il fascino dello stile italiano, con atmosfere sostenibili e rooftop panoramico con vista sull’Argentario. Sorgente da un progetto di riqualificazione, combina eleganza moderna e cucina di qualità.
-
Locanda Rossa (Capalbio) – Quinta
Perfetto per viaggiare fuori stagione senza rinunciare al valore. Un agriturismo di charme tra gli ulivi, suite di design e due piscine. Perfetto per chi cerca tranquillità, esperienze gastronomiche e contatto con la natura a pochi minuti dal borgo e dalla costa.
-
La Pescaia Resort (Castiglione della Pescaia) – Settima
Ideale per una vacanza in famiglia davvero coinvolgente. Fattoria biologica e borgo di campagna gestito da giovani proprietarie, camere essenziali e atmosfera familiare. Ideale per soggiorni in famiglia e per scoprire il gusto autentico della campagna maremmana.
-
L’Andana (Castiglione della Pescaia) – Nona
Ideale per una fuga bucolica. Storica residenza medicea immersa in un vasto vigneto, raffinata accoglienza con spa, ristorante stellato e piscine. Rappresenta un’eccellenza sia per il turismo slow che per esperienze gourmet.
-
Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort (Saturnia) – Dodicesima
Ideale per una fantastica pausa benessere. Icona internazionale del benessere termale, lussuoso hotel costruito attorno alla sorgente calda di Saturnia. Vanta spa, piscine, golf e cucina tipica; punto di riferimento per il wellness in Maremma.
-
Hotel della Fortezza (Sorano) – Tredicesima
Perfetto per assaporare il fascino della storia. Un castello del XII secolo trasformato in hotel, immerso nella storia e nella natura delle colline del tufo. Camere suggestive, cucina locale a km zero, panorami sull’area etrusca di Sorano.
Questi hotel coprono tutto il territorio maremmano: dalla costa dell’Argentario alle terme di Saturnia, dall’isola del Giglio fino alle incantevoli colline dell’entroterra. Enfatizzano i punti forti della Maremma: natura, benessere, autenticità, accoglienza diffusa e paesaggi unici.
La leadership maremmana si conferma anche nei dettagli: struttura storica, design contemporaneo, ospitalità rurale e eccellenza termale dialogano con la ricchezza paesaggistica di Grosseto e del suo territorio. Un riconoscimento importante da parte di una delle testate più influenti d’Europa e a livello internazionale.