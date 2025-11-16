Secondo The Times, la Maremma si distingue anche per gli hotel. Con strutture che sanno parlare al cuore delle persone tramite il linguaggio una terra unica e autentica.

Nella classifica 29 tra i migliori hotel della Toscana (“29 of the best hotels in Tuscany”), riportata alla ribalta dal più recente articolo della stessa prestigiosa testata, i giornalisti specializzati Mia Aimaro Ogden e Rory Goulding, valorizzano senza dubbio il territorio più a sud della regione.

Ben 7 delle 29 strutture selezionate, infatti, si trovano in Maremma. E tutte sono tra le prime 13.

Ecco l’elenco (con la relativa posizione nell’elenco), con una breve sintesi di come ciascuna è stata raccontata dai giornalisti della testata:

La Guardia (Isola del Giglio) – Terza in lista

Terza in lista. Definita come struttura contemporanea e accogliente, affacciata sul porticciolo dell’isola, arredi moderni e vista spettacolare sul Tirreno. Ottimo punto di partenza per esplorare le spiagge e i sentieri del Giglio.

La Roqqa (Porto Ercole) – Quarta

Definita come la scelta giusta per chi cerca il fascino dello stile italiano, con atmosfere sostenibili e rooftop panoramico con vista sull’Argentario. Sorgente da un progetto di riqualificazione, combina eleganza moderna e cucina di qualità.

Locanda Rossa (Capalbio) – Quinta

Perfetto per viaggiare fuori stagione senza rinunciare al valore. Un agriturismo di charme tra gli ulivi, suite di design e due piscine. Perfetto per chi cerca tranquillità, esperienze gastronomiche e contatto con la natura a pochi minuti dal borgo e dalla costa.

La Pescaia Resort (Castiglione della Pescaia) – Settima

Ideale per una vacanza in famiglia davvero coinvolgente. Fattoria biologica e borgo di campagna gestito da giovani proprietarie, camere essenziali e atmosfera familiare. Ideale per soggiorni in famiglia e per scoprire il gusto autentico della campagna maremmana.

L’Andana (Castiglione della Pescaia) – Nona

Ideale per una fuga bucolica. Storica residenza medicea immersa in un vasto vigneto, raffinata accoglienza con spa, ristorante stellato e piscine. Rappresenta un’eccellenza sia per il turismo slow che per esperienze gourmet.

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort (Saturnia) – Dodicesima

Ideale per una fantastica pausa benessere. Icona internazionale del benessere termale, lussuoso hotel costruito attorno alla sorgente calda di Saturnia. Vanta spa, piscine, golf e cucina tipica; punto di riferimento per il wellness in Maremma.