BAGNO DI GAVORRANO – «In questa foro facevo la seconda elementare nell’anno scolastico 1947-1948 di Bagno di Gavorrano» racconta Adrio Bocci che ora vive a Bergamo.

«I ragazzi erano tutti figli di minatori dell’omonima miniera e abitavano a Bagno allora “villaggio minerario”. Si può notare che l’età variava in quanto essendo i primi anni del dopoguerra molti non avevano potuto frequentare regolarmente la scuola a causa della guerra stessa. La maestra (non ricordo il nome) arrivava al mattino con il treno da Grosseto».

«Colgo l’occasione per ringraziarvi poiché leggo regolarmente il vostro giornale che mi tiene aggiornato delle vicende della mia terra d’origine» conclude Bocci.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era