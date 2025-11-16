GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 16 novembre 2025
Ariete energico: oggi preferisci stare all’aria aperta.
Toro, segno del giorno, sarà rilassato, concreto, stabile: oggi sai goderti il tempo senza correre.
Consiglio escursione: trascorri la giornata tra gli ulivi di Scansano, magari con una degustazione di olio nuovo in frantoio: semplice e perfetto per te.
Gemelli curioso: ma oggi hai bisogno anche di silenzio.
Cancro affettuoso: oggi ti circondi delle persone giuste.
Leone carismatico: ma oggi apprezzi anche la calma.
Vergine pratica: trovi sempre un modo utile per essere d’aiuto.
Bilancia equilibrata: metti tutti d’accordo senza sforzo.
Scorpione riflessivo: giornata intensa ma pacata.
Sagittario aperto: giornata ideale per stare in compagnia.
Capricorno riservato: oggi scegli la qualità del tempo.
Acquario originale: organizzi qualcosa fuori dagli schemi.
Pesci tranquilli: oggi ti senti più radicato.