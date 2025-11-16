GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 16 novembre 2025

Ariete energico: oggi preferisci stare all’aria aperta.

Toro, segno del giorno, sarà rilassato, concreto, stabile: oggi sai goderti il tempo senza correre.

Consiglio escursione: trascorri la giornata tra gli ulivi di Scansano, magari con una degustazione di olio nuovo in frantoio: semplice e perfetto per te.

Gemelli curioso: ma oggi hai bisogno anche di silenzio.

Cancro affettuoso: oggi ti circondi delle persone giuste.

Leone carismatico: ma oggi apprezzi anche la calma.

Vergine pratica: trovi sempre un modo utile per essere d’aiuto.

Bilancia equilibrata: metti tutti d’accordo senza sforzo.

Scorpione riflessivo: giornata intensa ma pacata.

Sagittario aperto: giornata ideale per stare in compagnia.

Capricorno riservato: oggi scegli la qualità del tempo.

Acquario originale: organizzi qualcosa fuori dagli schemi.

Pesci tranquilli: oggi ti senti più radicato.