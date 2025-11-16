GROSSETO – La formazione femminile della Gea Basketball Grosseto tiene testa alla corazzata P.F. Firenze, nella quarta giornata di serie C, ma esce dal parquet di via Austria, battuta per 47-36, con tanto amaro in bocca per non essere riuscita a interpretare al meglio la gara. Le ragazze di Luca Faragli hanno disputato una brutta partita, con troppi errori, soprattutto mentali. Le fiorentine non sono apparse irresistibili (anche a causa di alcune assenze), ma hanno sfruttato al meglio la giornataccia delle biancorosse. Il match è stato sul filo dell’equilibrio per tutto il primo tempo, con le grossetane che vanno al primo riposo sotto appena di due lunghezze e conservano il ritardo fino all’intervallo, dopo aver chiuso la seconda frazione sul 13-13. Nella ripresa le ospiti mettono insieme un piccolo break che permette loro di allungare e di superare alla fine la doppia cifra di distanza.

Una giornata da dimenticare per la Gea rosa, che da martedì tornerà in palestra per preparare il riscatto, partendo da quel poco di buono che si è visto sabato, gli undici punti di Teresa Vallini e i nove di Daniela D’Antoni, che sta ritrovando la migliore condizione e può essere fondamentale per una stagione di alto livello.

Gea Grosseto-Pall. Femm. Firenze 36-47

GEA GROSSETO: Nunziatini 5, Pepi, Vallini 11, Borellini 3, Mery Bertaccini 2, Vannozzi 4, Emma Bertaccini, D’Antoni 9, Faragli 2, Benedetti. All. Luca Faragli.

P.F. FIRENZE: Sadun 10, La Citignola 1, Mascio, Fusi 2, Casiglia 12, Passoni 2, Mazzoni 7, Dal Mas, Zanieri 4, Casagli 9, Iacomelli. All. Cosi.

ARBITRO: Davide Signori di Piombino

PARZIALI: 4-6, 17-19; 30-38.