GROSSETO – Un altro poker, il secondo consecutivo, nella marcia trionfale del Grosseto capolista in solitaria del girone E. Un 4-2 corsaro (nelle foto di Paolo Orlando) che, seppure senza il clean sheet di sette giorni fa come con la Terranuova Traiana, piace e forse di più perché arrivato nel derby maremmano, al Malserviti-Matteini, contro un Follonica Gavorrano a ridosso della zona playout ma ostico e cinico, capace di andare due volte in vantaggio. Il tutto sotto lo sguardo accorato dei numerosi tifosi maremmani, che hanno letteralmente imbandierato lo spicchio loro riservato.

guarda tutte le foto 78



Il derby al Grifone, poker al Follonica Gavorrano

Alla doppietta di Mutton bomber Marzierli e Sabelli – l’uno in campo dal 1′, l’altro a ripresa avviata – hanno replicato anche loro con due perle di grinta e classe, bravura e carattere. “Con una squadra che ci ha anche messo in difficoltà siamo stati bravi a non mollare, – ha commentato il Piergiorgio nazionale – ribaltare il risultato e consolidarla. Oltre alla qualità abbiamo una forza interiore che poche volte ho visto. Eravamo partiti già da luglio con la pressione di essere la squadra da battere, ci siamo messi a lavorare, non ci pesa, sappiamo cosa fare e se continuiamo così raggiungeremo l’obiettivo”.

Le vittorie di fila adesso sono sette; intatti i cinque punti di vantaggio dalle altre inseguitrici, con il solo Tau Altopascio al secondo posto, in virtù dei passi falsi delle altre colleghe,

La classifica:

Grosseto 31 punti; Tau Altopascio 26; Seravezza 24; Foligno 23; Prato 22; Ghiviborgo, Siena, San Donato Tavarnelle 21; Prato 19; Terranuova Traiana, Sporting Trestina 15; Scandicci, Aquila Montevarchi 13; Follonica Gavorrano, Orvietana 11; Cannara, Sansepolcro 10; Camaiore 9; Poggibonsi 3.