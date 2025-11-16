BAGNO DI GAVORRANO – Esaltante ottava vittoria di fila per il Grosseto, che al Malservisi-Matteini si impone per 4-2 sul Follonica Gavorrano (foto di Paolo Orlando). A cinque passi insegue in seconda piazza solo il Seravezza, mentre Foligno e Tau Altopascio perdono punti e terreno.

Rompe gli indugi Mutton alla mezz’ora, mentre poco prima del riposo è Marzierli a rimediare, ma sono i biancorossi a collezionare più chance offensive. Stessa situazione nella ripresa, con gli ospiti più dinamici in area di rigore. Fra il 12′ e il 14′ botta e risposta fra i bomber: Mutton riporta avanti i suoi con un’involata in solitaria con tanto di scavetto, mentre Marzierli capitalizza da distanza ravvicinata il passaggio di Disanto. Ancora da tiro di Disanto, su corner, il Grosseto si porta in vantaggio al 28′, con tocco di testa del neo entrato Sabelli, sempre in area piccola, facendo esplodere la gioia dei tanti tifosi grossetani. Al 37′ annullata una rete ai locali per fuorigioco. Tutto regolare invece poco dopo, al 42′, per Sabelli, che batte Pacini con un destro a giro: è il sigillo su un successo cercato, voluto e conquistato.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere, Bucci, Bernardini, Matteucci, Marino, Maurizi, Mutton, Remedi, Pescecani, Giordani, A disposizione: Poggiolini, Bellini, Maltoni, Bianchi, Fremirà, Proietti, Lo Sicco, Crasta, Arrighi. All. Brando.

GROSSETO: Marcu, Della Latta, Gerardini, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Benedetti, Ampollini, Brenna, Fiorani, Ciraudo. A disposizione: Romagnoli, Sacchini, Sabelli, Riccobono, Bellini, Gonnelli, Ciabuschi, Italiano, Guerrini. All. Indiani.

ARBITRO: Cavacini di Lanciano; assistenti Calce e Scarangella di Cassino.

MARCATORI: 33′ e 12′ st Mutton, 41′ e 14′ st Marzierli, 28′ st e 42′ st Sabelli.

NOTE: ammoniti Giordani, Pucci.