GROSSETO – Seconda vittoria stagionale per il Circolo Pattinatori Grosseto, che supera 3-2 l’Azzurra Novara al termine di un incontro che sembrava saldamente in pugno ai ragazzi di Mariotti ma che si è fatta tremendamente difficile dopo la rimonta piemontese dallo 0-2 al 2-2 (foto di Elisa Giacomi). I biancorossi sono diventati timorosi, la loro manovra si è fatta più complessa e i piemontesi hanno preso coraggio e si sono avvicinati alla porta di Scarso dopo essere stati per lunghi tratti costretti a subire.

Il Grosseto parte bene e sblocca il risultato dopo appena quattro minuti: capitan Saavedra prende palla sulla destra, avanza e lascia partire un missile dalla trequarti che s’insacca alle spalle dell’ex Fongaro. Il Circolo Pattinatori continua a menare le danze, fioccano le occasioni con Saavedra, Paghi, Barragan, la retroguardia piemontese riesce in qualche modo a evitare altre segnature. Al 15′ la bella girata di Vargas va a sbattere sulla traversa; al 16′ è lo stesso Vargas che si vede fermare da Fongaro una bella conclusione. Il Novara si fa vedere con un tiro di Pinto, ma è il Cp che chiude in avanti la prima frazione, senza riuscire ad allungare. I primi 25′ si chiudono così sull’1-0. Dopo un minuto di gioco della ripresa Saavedra non ha fortuna con una deviazione volante sul tiro di Barbieri. Al 3′ arriva il raddoppio di Francisco Barragan, che parte dalla sinistra e lascia partire un diagonale che batte Fongaro.

L’Azzurra non ci sta e accorcia al 7′ con una conclusione improvvisa di Moyano dalla sinistra che s’insacca a mezz’altezza. Il Circolo Pattinatori riprende in mano il match e all’8′ Barragan sciupa una buona occasione per il tris. Il Novara è duro a morire e dopo aver colpito la traversa a portiere battuto, trova il pareggio dalla distanza con Moyano. I gambali di Fongaro negano a Saavedra e Vargas il nuovo vantaggio. Al 15′ Vargas si presenta da solo davanti alla porta piemontese, ma Fongaro si salva. Unico vero pericolo il tentativo dell’esperto Illuzzi che a 9′ dalla fine finisce a lato.

Al 17′ Barragan commette il decimo fallo di squadra: s’incarica del tiro dal dischetto Moyano, che viene fermato da Scarso. La sfida disputata sulla pista Mario Parri rimane apertissima con tentativi pericolosi da una parte e dall’altra. Pablo Saavedra a cinque minuti dalla sirena è il più veloce a finalizzare una palla deviata debolmente da Fongaro.

A 17 secondi dalla fine del match Saavedra potrebbe sferrare il colpo del ko, ma si fa parare una punizione di prima. I biancorossi tengono la palla fino alla fine e chiudono meritatamente sul 3-2.

Circolo Pattinatori Grosseto-Azzurra Novara 3-2

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

AZZURRA NOVARA: Fongaro, Pigato; Brusa, Moyano, Illuzzi, Torres, Gavioli, Pinto, Maniero. All. Massimo Tataranni.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Carlo Iuorio di Salerno.

RETI: nel p.t. 3’43 Saavedra; nel s.t. 2’38 Barragan, 6’14 Moyano, 8’58 Moyano, 20’01 Saavedra.