GROSSETO – E’ il duello tutto maremmano col Follonica Gavorrano la dodicesima di campionato del Grifone, battistrada del girone E di serie D (foto d’archivio di Paolo Orlando). I torelli dovranno spolverare il blasone e fare bottino pieno contro un avversario attualmente a ridosso della zona playout e con numeri nettamente inferiori ai loro, ma da non sottovalutare a prescindere.

“Partita importante perché è un derby, sicuramente la loro classifica non ne rispetta il valore – ha detto mister Indiani – e sarà difficilissima. Riguardo i punti di vantaggio non ci devono condizionare assolutamente e nessuno ha detto che dobbiamo vincere per forza. Andiamo avanti per la nostra strada tentando di non essere condizionati da niente e nessuno. Abbiamo fiducia in tutti i giocatori della rosa, anche quelli che stanno giocando meno e cercheremo di coinvolgerli tutti. Riguardo la classifica, ce lo saremmo tutti augurato un inizio di campionato così, lo abbiamo fatto, siamo tutti contenti, ma quando siamo all’undicesima giornata non si possono fare voli pindarici né pensare di aver fatto chissà che. Andiamo avanti partita per partita. Mi aspetto una gara maschia, difficile dal punto di vista tecnico e motivazionale”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Dierna, Disanto, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Italiano, Marcu, Marzierli, Montini, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica al Malservisi-Matteini a Bagno di Gavorrano, alle 14,30.

Il programma e gli arbitri della 12esima giornata del girone E:

Prato-Ghiviborgo (Luca Tuderti, Reggio Emilia)

Siena-San Donato Tavarnelle (Adis Kurti, Mestre)

Sansepolcro-Foligno (Sabri Ismail, Rovereto)

Terranuova Traiana-Seravezza (Diego Castelli, Ascoli Piceno)

Follonica Gavorrano-Grosseto (Matteo Cavacini, Lanciano)

Poggibonsi-Montevarchi (Duccio Mancini, Pistoia)

Scandicci-Trestina (Alessandro Iudicone, Formia)

Tau-Camaiore (Simone Spagnoli, Tivoli)

Cannara-Orvietana (Roberto De Paolis, Cassino)

La classifica:

Grosseto 28 punti; Foligno, Tau Altopascio, Seravezza 23; Ghiviborgo, Siena 21; Prato 19; San Donato Tavarnelle 18; Terranuova Traiana, Sporting Trestina 14; Scandicci 12; Follonica Gavorrano 11; Orvietana, Aquila Montevarchi 10; Cannara, Camaiore 9; Sansepolcro 7; Poggibonsi 3.