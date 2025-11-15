MASSA MARITTIMA – Tutto pronto per l’inaugurazione, in occasione della giornata nazionale degli alberi il 21 novembre (ore 15.30), del nuovo parco naturale all’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club di Massa Marittima, con una sovvenzione del distretto Rotary 2071 – The Rotary Foundation, che ha annoverato il progetto tra i District Grants, e con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Massa Marittima.

“Il progetto – spiega il Rotary di Massa – nasce da un profondo impegno per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. Il Distretto Rotary 2071, che sostiene e coordina l’azione dei Club, promuove e favorisce la realizzazione di iniziative come questa, capaci di rispondere ai bisogni delle comunità locali e di diffondere i valori di servizio, solidarietà e attenzione al territorio. Con la consapevolezza che siamo ospiti su questa Terra e che è nostro dovere preservarla per le generazioni future, abbiamo individuato, grazie alla disponibilità del Comune, un’area verde di circa 4.000 mq, situata in prossimità della scuola primaria e dell’infanzia Don Curzio Breschi”.

L’obiettivo è la realizzazione di un polmone verde nel cuore del tessuto urbano, attraverso la piantumazione di oltre 34 alberi di cui un Ginkgo biloba, denominato anche albero della vita e della pace, aceri, cercis detti alberi di Giuda, albatri e numerose piante aromatiche autoctone, al fine di ripristinare gli ecosistemi locali e ricreare un habitat naturale per uccelli, insetti e piccole creature.

“L’Amministrazione comunale ha contribuito attivamente – prosegue il Rotary – mettendo a disposizione l’area di intervento, la manodopera e i mezzi per la piantumazione. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento dei bambini delle scuole, che parteciperanno alle attività di piantumazione e potranno in futuro utilizzare il parco come spazio educativo all’aperto. Il Parco naturale dell’Istituto Don Curzio Breschi rappresenta un segno concreto dell’impegno rotariano per la sostenibilità e la cura dell’ambiente, un progetto che unisce istituzioni, cittadini e nuove generazioni in un comune obiettivo di tutela e rispetto del pianeta. Gli alberi sono vita e ossigeno per tutti noi”.