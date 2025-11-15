GROSSETO – Momenti di paura nella prima mattinata di sabato 15 novembre all’interno del centro storico, tra piazza Pacciardi il carcere di Grosseto e le Mura Medicee.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, che al risveglio hanno notato vistose tracce di sangue su auto parcheggiate e portoni delle abitazioni. Immediata la chiamata al numero di emergenza e il pronto intervento della Polizia, con più volanti inviate sul posto per delimitare l’area e avviare i primi accertamenti.

Gli agenti hanno richiesto il supporto della Polizia scientifica, che ha effettuato rilievi su tutta la zona interessata. Al momento non risultano feriti soccorsi nella notte, ma le indagini proseguono per ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbero una possibile rissa o un accoltellamento.

Le tracce ematiche, secondo quanto rilevato, proseguirebbero fino a via Saffi, nei pressi della casa circondariale. Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in tutta l’area, cercando di stabilire se il sangue appartenga a una o più persone e in quale momento della notte sia avvenuto l’episodio.

Al momento non ci sono conferme ufficiali su feriti o arresti. Le indagini sono in corso.