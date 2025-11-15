GROSSETO – Seconda battuta d’arresto per l’Atlante Grosseto, sconfitto 7-5 in casa della peggio classificata Saints Milano nell’ottava giornata di campionato. In terra lombarda, partenza da applausi per i biancorossi che segnano al 7′ con Telesca e poi allungano con la tripletta di Augustin. Nella ripresa i locali cambiano musica andando a segno con Milani, Marazzi e Sampayo fra il 3′ e il 6′, per poi portarsi avanti con la doppietta di Sanchez Palmizio. Botta e risposta fra Milani e il grossetano Mesa Maldonado, ma nel finale Roquejani fissa a due le reti di vantaggio per i suoi.