GROSSETO – Tentato furto sventato in tempo record al supermercato Coop di via Pisacane. Era notte fonda, mancavano pochi minuti alle 4:00 di oggi 15 novembre, quando i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso automatica, tentando di fare irruzione nei locali del negozio.

Il piano però, si è infranto sulla rapidità d’azione del vigilante dei Rangers Battistolli: ricevuto l’allarme, infatti, è arrivato sul posto in circa due minuti. Riuscendo così a far desistere i malintenzionati, che si sono dileguati fuggendo lungo le vie limitrofe, senza la refurtiva sperata.

Il gruppo Rangers Battistolli, attivo a Grosseto dal 2004 conta attualmente circa cinque pattuglie notturne e una presenza totale di 18 equipaggi su tutta la provincia. Il servizio diurno può contare su due squadre dedicate alle attività commerciali e ai privati. Sul territorio l’azienda impiega a oggi circa cento persone. Proprio la loro capillarità, questa volta è probabilmente stata fondamentale.

La velocità e la prontezza, in questo caso, non sono appartenute solo alla vigilanza. Infatti, al termine del tentato furto, Unicoop Etruria si è mossa prontamente per la sistemazione dei danni causati dai malintenzionati, ripristinando la funzionalità dell’ingresso e garantendo la regolare apertura del punto vendita senza alcuna ripercussione per soci e clienti.