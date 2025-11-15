Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – E’ il Firenze C5 a prevalere nel duello con le ragazze del Follonica Gavorrano, con un 4-1 arrivato al termine di una gara avvincente e in cui entrambe le sfidanti hanno dato il massimo. In questa settima di campionato le viola hanno cercato subito di imporre il proprio gioco, ma senza creare grandi occasioni. È stato invece il Follonica Gavorrano a portarsi in vantaggio con una bellissima azione di squadra: una rimessa dal fondo di Falcinelli ha lanciato D’Antoni, che con un controllo perfetto si è liberata dell’avversario e ha lasciato partire un tiro potente. Il portiere avversario non è riuscito a bloccarlo e Goergens, pronta sulla ribattuta, ha infilato la palla in rete per il vantaggio.

Nella seconda frazione di gioco le fiorentine sono rientrate in campo più concentrate, pareggiando con un bel tiro rasoterra che non ha lasciato scampo a Falcinelli. Le biancorossoblù hanno cercato di mantenere la compattezza, ma il Firenze ha poi trovato la rete del vantaggio. A metà tempo, la situazione si è complicata ulteriormente con il Firenze che è andato avanti di tre gol.

Ancora tentativi per il Follonica Gavorrano, ma senza impensierire il portiere avversario. A pochi minuti dalla fine D’Antoni ha provato a sorprendere il portiere con una punizione diretta sotto l’incrocio, ma con un colpo di reni il portiere è riuscito a deviare la palla in calcio d’angolo. Al triplice fischio è arrivata così la sconfitta contro un avversario di livello superiore.

“Nonostante il risultato finale – ha commentato Giulia D’Antoni – sono davvero contenta della prestazione della squadra. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, mostrando grande compattezza a livello difensivo. Alla prima occasione utile siamo riuscite a punire le avversarie con un bel gol. Da capitano non posso che essere orgogliosa di ognuna delle ragazze. Nonostante i mille sacrifici che affrontiamo per gli allenamenti e le trasferte, siamo sempre pronte a dare il massimo sul rettangolo di gioco. Sono convinta che in tante partite avremo modo di farci valere, perché questo è un gruppo fantastico e pieno di potenzialità. Continuiamo così, lavorando sodo e sostenendoci a vicenda”.

“Sono molto soddisfatta della prestazione della squadra – ha detto Sara Gobbi – soprattutto considerando l’avversario che abbiamo affrontato. Personalmente sono felice del mio momento, poiché sto trovando più spazio in campo. Ora concentriamoci su giovedì, dove sarà fondamentale tornare a fare punti”.

FIRENZE C5: Valgimigli, Agard, Tesi, Lenzi, Migliorini, Vicchiarello, Tofani, Fusini, Pocobelli, Paoli, Rinaldi. All.: Carboni.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, D’Antoni, Rossi, Vincenti, Gobbi, Borrelli, Goergens, Gori, Pannocchi. All.: D’Antoni.

MARCATORI: Goergens, Migliorini (2), Tesi, Rinaldi.