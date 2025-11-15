GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 15 novembre 2025
Ariete positivo: ma oggi lascia anche spazio agli altri.
Toro rilassato: giornata dedicata al piacere.
Gemelli entusiasta: scegli bene le compagnie.
Cancro dolce: ma oggi anche più deciso.
Leone, segno del giorno, sarà generoso, solare e passionale: oggi trascini gli altri con il tuo carisma naturale.
Consiglio escursione: visita il Belvedere di Poggio Ballone, sopra Tirli: da lassù, vedi tutto, come solo tu sai fare.
Vergine attiva: giornata perfetta per mettere ordine.
Bilancia accogliente: crei armonia ovunque.
Scorpione affascinante: ma oggi più aperto.
Sagittario brillante: organizza qualcosa di nuovo.
Capricorno concreto: giornata utile anche per te.
Acquario dinamico: ma cerca di non strafare.
Pesci romantici: ma oggi anche più presenti.