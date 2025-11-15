BAGNO DI GAVORRAO – Dopo il successo di Montevarchi il Follonica Gavorrano torna tra le mura amiche del Malservisi-Matteini, dove domani domenica alle 14,30 incontrerà il Grosseto nel derby della Maremma.

Una gara che arriva dopo il cambio in panchina, con mister Lucio Brando che ha ottenuto un esordio positivo battendo i valdarnesi per 0-1 con un gol al 90’. Rete che permette ai biancorossoblù di portarsi così a quota 11 e di uscire dalla zona play out, ottenendo la terza vittoria in campionato a fronte di due pareggi e sei sconfitte, portando le marcature a 8 centri (14, invece, i gol subiti).

Il Grosseto si presenta da capolista con ben 5 punti di vantaggio sul terzetto composto da Foligno, Tau e Seravezza, con nove vittorie, un pareggio e una sconfitta, 23 gol fatti e 8 subiti. Ultima gara per i biancorossi quella casalinga con la Terranuova Traiana, terminata sul punteggio di 4-0 per i biancorossi.

Mister Lucio Brando presenta così la gara: “Penso che dobbiamo scindere due aspetti: quello tecnico e quello emozionale. Ci aspetta una bella partita, bellissima da giocare, con una bella cornice di pubblico. Essendo un derby sarà molto sentita. Sono quelle gare in cui la settimana precedente è piena di adrenalina, non vedi l’ora che arrivi la domenica proprio per riuscire a esprimerti. Ci sono delle bellissime premesse che, credo, vadano al di là della classifica attuale. Per quanto riguarda invece l’aspetto tecnico, che mi compete un po’ di più, chiaramente giochiamo contro una squadra forte, la più forte. Purtroppo noi, in questo momento, è come se fossimo ancora al 10 agosto, siamo in una fase molto precoce del nostro percorso. Quindi sicuramente c’è un po’ di distacco da colmare, ma ho visto una squadra molto determinata in allenamento, che sta lavorando forte e che fortunatamente ha preso anche un pizzico di entusiasmo dopo la partita di domenica scorsa. Questo ci permette di lavorare meglio. C’è rispetto verso una squadra che ha numeri importanti, sono primi o secondi in tutte le statistiche, e questo fa capire il valore, se mai ce ne fosse ancora bisogno, degli avversari che andiamo a incontrare. Però dobbiamo farci trovare pronti, vogliamo farci trovare pronti, e sicuramente sarà una partita agonisticamente di grande impatto, una di quelle partite belle da vedere”.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre negli ultimi anni, la sfida del girone di andata giocata al Malservisi-Matteini lo scorso anno è terminata sullo 0-2 per il Grosseto, che ha sigillato la vittoria nel primo tempo grazie alle reti di Sabelli al 18’ e Benucci al 30’. Nel ritorno il pirotecnico 2-2, con la rete nel finale di Lo Sicco (doppietta per lui) a ristabilire la parità, con le reti del Grosseto siglate da Sinigagliesi e Dierna.

Nella stagione 2023/24 la sfida giocata tra le mura amiche era terminata sull’1-1, con il gol di Lo Sicco che aveva risposto su punizione nella ripresa al gol lampo di Arcuri. Quella dello Zecchini, invece, era terminata con la vittoria di misura per il Grosseto, a cui era bastato il gol di Romairone nel secondo tempo per avere la meglio.

Nella stagione 2022/23 era arrivato invece il successo casalingo per il Follonica Gavorrano, un 2-1 frutto della doppietta di Marcheggiani, intervallata dal gol di Ciolli. Il match dello Zecchini era invece terminato sullo 0-0.

Tra le due squadre c’era poi stato un pareggio per 1-1 nella stagione 2019/20, quella del Covid (in gol anche Grifoni), salvo poi vedere la sospensione del campionato.

Per quanto riguarda gli ex, nella rosa del Grosseto militano l’ex capitano biancorossoblù Emilio Dierna, Federico Ampollini, Vieri Regoli e Lorenzo Benedetti. Tra i minerari Gino Bernardini, che ha giocato nella Primavera biancorossa.

Sulla panchina biancorossa siede mister Paolo Indiani, che ha allenato a Gavorrano dall’ottobre 2019 al giugno 2020, mentre Filippo Vetrini è stato direttore generale dei biancorossoblù per circa 12 anni.