VENERDÌ 14 NOVEMBRE

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

14-11-2025 – “Capire il mondo attraverso la Geopolitica”: il convegno del Lions Club Castiglione della Pescaia

CIVITELLA PAGANICO

14-11-2025 – “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco la nuova rassegna di promozione della lettura targata Grobac

FOLLONICA

14-11-2025 – Valeria Bruni Tedeschi protagonista al Piccolo Cineclub Tirreno con “La tenerezza, L’attachement”

GROSSETO

14-11-2025 – Al via la rassegna “Capolavori d’arte e vino”: alla Chiesa dei Bigi dialogo tra calici e dipinti

14-11-2025 – Previdenza e futuro: a Grosseto l’incontro di Impresa Donna Cna con Debora Rosciani

MASSA MARITTIMA

ROCCASTRADA

14-11-2025 – Libro “Inclusa. Come essere normali in un mondo esclusivo”: doppio appuntamento con l’autrice

PITIGLIANO

SABATO 15 NOVEMBRE

AMIATA

15-11-2025 – Arcidosso, risate e ironia con “Vado per vedove”: il Teatraccio di Grosseto sul palco degli Unanimi

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

15-11-2025 – 102 anni di polizia locale: celebrazione a teatro nel giorno di San Leopoldo

GAVORRANO

15-11-2025 – “Filastrocche mostruose per stomaci forti”: Beatrice Bargiacchi presenta il suo nuovo libro

GROSSETO

15-11-2025 – Natale in città tra arte, musica e luci d’autore: sabato l’accensione dell’albero. Tutti gli eventi

15-11-2025 – Clorofilla in Mediateca: viaggio in Sardegna con i due documentari in programma

15-11-2025 – “Ocean with David Attenborough”: proiezione e tavola rotonda al Museo di storia naturale

MASSA MARITTIMA

MONTIERI

15-11-2025 – “Mozart in carrozza”: a Gerfalco storia, annedoti e ascolti sul compositore austriaco

ROCCASTRADA

DOMENICA 16 NOVEMBRE

AMIATA

16-11-2025 – I misteri dei Templari sull’Amiata: ad Arcidosso la presentazione della guida ai simboli sacri

CAPALBIO

16-11-2025 – Spettacolo “I vizi capitali”: teatro e solidarietà al Nuovo Cinema Tirreno

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

16-11-2025 – “Vetulonia per tutti”: arriva la passeggiata di beneficenza, tra borgo e natura

GROSSETO

MASSA MARITTIMA

