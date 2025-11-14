ALBINIA – Sono già passati tredici anni dalla tragedia dell’Albegna. Il 12 novembre 2012 Paolo Bardelloni, Antonella Vanni e Maurizio Stella, tre dipendenti Enel in servizio, persero la vita mentre attraversavano in auto il ponte sull’Albegna a Marsiliana, inghiottiti dalla piena.

Anche quest’anno, su quel ponte, gli amici del Free Bikers Follonichese – la società di cui Maurizio Stella era dirigente – insieme alla Uisp hanno organizzato una cerimonia per commemorare i tre colleghi e mantenere viva l’attenzione su una tragedia che ha segnato la storia della Maremma. L’appuntamento, che si ripete ogni anno da quel maledetto 2012, è fissato per domenica 16 novembre alle ore 10: parteciperanno i rappresentanti dei Comuni di Manciano, Magliano in Toscana e Orbetello, le tre comunità più colpite, insieme alle famiglie dei dipendenti Enel scomparsi.